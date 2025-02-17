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  4. Bolu'da taraftarlar arasında kavga! Valilikten açıklama geldi

Bolu'da taraftarlar arasında kavga! Valilikten açıklama geldi

17.02.2025 21:40
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Bolu'daki dinlenme tesisinde taraftarlar arasında çıkan kavgada yaralanan 7 kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.

Bolu'da taraftarlar arasında kavga! Valilikten açıklama geldi

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 17.30 sıralarında Anadolu Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde, bir spor kulübünün taraftarları arasında mola esnasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR!

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, yaralıların Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine sevk edilerek tedavi altına alındıkları kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu valilik
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