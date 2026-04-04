Bolu’da TEM Otoyolu’nda 10 araçlı zincirleme kaza: 6 yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesinde, TEM Otoyolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde meydana geldi.

Bolu’nun Gerede ilçesinde, TEM Otoyolu’nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobil çarpıştı. Kazayı fark edemeyen ve duramayan arkadan gelen araçların da karışmasıyla 1’i panelvan minibüs, 9’u otomobil olmak üzere toplam 10 araç birbirine girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

