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Bolu'da trafik denetimi! Polisten kaçamadı, ceza kesildi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
08.03.2025 22:22
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Bolu’da trafik polislerinin denetim noktasından kaçan motosiklet sürücüsü, kovalama sonucu yakalandı. Polisten kaçan sürücüye 40 bin lira, motorunun trafiğe uygun olmadığı tespit edilen başka bir sürücüye ise 40 bin lira cezai işlem uygulandı.

Bolu'da trafik denetimi! Polisten kaçamadı, ceza kesildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde denetimlerini sıkılaştırdı. Özellikle iftar saatlerinden sonra motosiklet sürücülerinin abart egzozla, otomobil sürücülerinin ise yüksek sesli müzikle rahatsızlık verdiği ihbarının yoğunlaştığı şehrin farklı noktalarında trafik ekipleri denetim yaptı.

POLİSTEN KAÇAMADI

Yapılan denetimlerde bir motosiklet sürücüsü uygulama noktasından kaçtı. Trafik ekiplerinin peşine düştüğü sürücü, kovalamaca sonucunda yakalandı. Polisten kaçan sürücüye toplamda 40 bin liradan fazla cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerinin sürücüyü yakaladığı noktada bir başka motosiklet sürücüsü ise ekiplerin radarına takıldı. Motosikletinde abart egzoz, süspansiyon ve çeşitli aksesuarlar bulunduğu gerekçesiyle sürücüye 40 bin liraya yakın ceza kesildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birçok ekibin Ramazan ayı boyunca denetimlerini artırarak devam ettireceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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