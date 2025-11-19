HABER

Bolu’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde seyir halinde olan traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Bolu'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Abant Gölü Milli Parkı mevkiinden Çetmi köyüne odun taşımakta olan İsmail Kandemir idaresindeki traktör, Mudurnu-Abant kara yolu Kurt Kapanı mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Traktörün römorku üzerinde römork frencisi olarak bulunan Halit Küçükyılmaz ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Halit Küçükyılmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü İsmail Kandemir ise tedbiren hastanede gözlem altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

