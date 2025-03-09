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Bolu'da traktör devrildi! Meydana gelen kazada sürücü yaralandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
09.03.2025 17:20
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Bolu'da traktör devrildi! Meydana gelen kazada sürücü yaralandı

Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Munduşlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa aşağı seyreden Hanife Y. yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan traktör yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada, traktörde sürücü Hanife Y. yaralandı.

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TRAKTÖRDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada traktörde maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Mudurnu traktör kaza surucu Kadın
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