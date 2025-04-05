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Bolu’da traktör ile motosiklet çarpıştı! Hayatını kaybetti

Bolu'da traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Bolu’da traktör ile motosiklet çarpıştı! Hayatını kaybetti

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yuva köyü mevkiinde meydana geldi. Çaydurt yönüne giden Görkem Gülen (26) yönetimindeki motosiklet, plakası ve sürücü belirlenemeyen traktör ile çarpıştı. Kazanın ardından traktör sürücüsü kaçarken, yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada motosiklet sürücüsü Görkem Gülen yaralanırken, arkasında oturan ve kask takmadığı öğrenilen Yusuf Özdemir (18) yaşamını yitirdi. Jandarma, kazanın ardından kaçan traktör sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bolu
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