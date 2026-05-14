Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan istihbari çalışmalar ve takipler neticesinde şüpheli şahıslara ait bir araç tespit edilerek durduruldu. Ekiplerce araçta yapılan detaylı aramalarda 28 gram eroin ve 3 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

