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Bolu'da yangın! 25 hektarlık alan küle döndü

Bolu’nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında kül olan 25 hektarlık bölge havadan dron ile görüntülendi.

Bolu'da yangın! 25 hektarlık alan küle döndü

Göynük ilçesine bağlı Çatacık köyü mevkiinde dün saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisişld kısa sürede yayılan yangını söndürebilmek için ekipler ve köylüler seferber oldu. Yaklaşık 8 saat süren yangın, gece saatlerinde kontrol altına alınabildi. Yangında yaklaşık 25 hektarlık alan küle döndü.

Yanan bölge havadan dron ile görüntülenirken, hala dumanların yükseldiği alanda ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu orman yangını
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