Bolu'da yaylada 12 yapı küle döndü: Kundaklama şüphesi

Bolu’nun Aladağlar mevkiinde bulunan Aşağı Soku Yaylası’nda çıkan yangında 4 ev, 4 samanlık ve 4 ahır kül oldu. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili kundaklama şüphesi üzerinde araştırmalar yapıyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Aşağı Soku Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ahşap yapıların bulunduğu alanda hızla yayıldı. Yangında 4 ev, 4 samanlık ve 4 ahır alevlere teslim oldu.

EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMASI SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınırken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle alakalı kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

(İHA)

04 Eylül 2025
