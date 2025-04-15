Bolu'da Yeniden Refah Partisi üyelerinden Gazze dilekçesi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, Yeniden Refah Partisi Bolu İl Teşkilatı'ndan bazı partililer Gazze'de gönüllü olarak savaşmak için başvuruda bulundu. Bolu Askerlik Şubesi önünde bir araya gelen 15 partili, dilekçelerini doldurarak şubeye teslim etti. Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Hamza Kart, Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğunu belirterek, "Sadece dua ile yetinmeyip, gerekirse canımızla, kanımızla bu zulmün karşısında durmaya ant içmiş bir gençliğiz. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşananlar bir savaş değil, bir vahşet değil; doğrudan soykırımdır. Kadınların, çocukların, yaşlıların üzerine yağan bombalar, yıkılan hastaneler, hedef alınan ambulanslar ve küresel güçlerin utanç verici suskunluğu insanlık tarihine kara bir leke olarak kazanmıştır" dedi.

'DİLEKÇELERİMİZİ TESLİM EDİYORUZ'

Gazze'ye gitmek için gönüllü olduklarını ifade eden Kart, "Bilinmelidir ki bu ümmet sahipsiz değildir. Gazze için sadece dua etmeyeceğiz, gerekirse can vereceğiz. Bugün burada, bu milletin bağrından çıkan tertemiz bir gençlik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, gönüllü olarak Gazze'ye gitmek için dilekçelerimizi teslim ediyoruz" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır