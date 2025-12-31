HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bolu Dağı geçişi ağır tonajlı araç geçişine geliş-gidiş açıldı

Bolu’da etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların trafiğine kapatılan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi çift şerit olarak ulaşıma açıldı.Bolu’da gün boyu aralıklarla devam eden ve öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Bolu Dağı geçişi ağır tonajlı araç geçişine geliş-gidiş açıldı

Bolu’da etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların trafiğine kapatılan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi çift şerit olarak ulaşıma açıldı.

Bolu Dağı geçişi ağır tonajlı araç geçişine geliş-gidiş açıldı 1

Bolu’da gün boyu aralıklarla devam eden ve öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle tedbirler artırıldı. Kar yağışının şiddetini artırması üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, D-100 kara yolunun Ankara ve İstanbul istikametini tır ve kamyon geçişlerine kapattı. Elmalık Kavşağı mevkiinde kontrol noktası oluşturan ekipler, ağır tonajlı araçların D-100 kara yolunu kullanmasına izin vermiyor. Sürücüler, ekipler tarafından TEM Otoyolu’na yönlendirildi. Kar yağışının etkisini yitirmesiyle yol tekrar ağır tonajlı araçların trafiğine açıldı.

Bolu Dağı geçişi ağır tonajlı araç geçişine geliş-gidiş açıldı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump’ın 'altın' telefonu ertelendi: Hem de bir kez dahaTrump’ın 'altın' telefonu ertelendi: Hem de bir kez daha
İstanbul'da 2025'te suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarından 584 şüpheli tutuklandıİstanbul'da 2025'te suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarından 584 şüpheli tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.