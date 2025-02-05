Bolu Dağı Tüneli kesiminde zincirleme kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesimi viyadükler mevkisinde tır, hafif ticari araç ve otomobillerden oluşan 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

BÖLGEYE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ!

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada bir kişi yaralanırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan ulaşım Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır