HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bolu Dağı Tüneli kesiminde zincirleme kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Bolu Dağı Tüneli kesiminde zincirleme kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapandı

05.02.2025 19:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı Tüneli kesiminde 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralanırken, otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Bölgeye sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Bolu Dağı Tüneli kesiminde zincirleme kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesimi viyadükler mevkisinde tır, hafif ticari araç ve otomobillerden oluşan 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

BÖLGEYE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ!

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada bir kişi yaralanırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan ulaşım Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bolu Dağı Tüneli anadolu otoyolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vasiyeti açıklandı! Mal varlığını bakın nasıl dağıttı!

Vasiyeti açıklandı! Mal varlığını bakın nasıl dağıttı!

Sergen Yalçın'ın acı günü! Kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti

Sergen Yalçın'ın acı günü! Kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti

Eski belediye başkanı kar yağışını izlemek isterken can verdi

Eski belediye başkanı kar yağışını izlemek isterken can verdi

Plan hazırlandı! ABD'den Suriye için tarihi hamle: Askerlerini geri çekiyor

Plan hazırlandı! ABD'den Suriye için tarihi hamle: Askerlerini geri çekiyor

Taksiciyi katletmişti... İstinaf, itirazı reddetti!

Taksiciyi katletmişti... İstinaf, itirazı reddetti!

Ekrem İmamoğlu için hapis istemi

Ekrem İmamoğlu için hapis istemi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.