Bolu Dağı’nda sis ve hafif kar yağışı etkili oluyor: Görüş mesafesi 30 metreye düştü

Bolu Dağı’nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini azaltan kar yağışı hafif şekilde devam ediyor. Yağışın yanı sıra yoğun sis de sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin azalması ve yolun kayganlaşması nedeniyle güzergahta yavaş ve dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır