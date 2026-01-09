HABER

Bolu Dağı’nda sis ve hafif kar yağışı etkili oluyor: Görüş mesafesi 30 metreye düştü

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı’nda hafif kar yağışı ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı’nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini azaltan kar yağışı hafif şekilde devam ediyor. Yağışın yanı sıra yoğun sis de sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin azalması ve yolun kayganlaşması nedeniyle güzergahta yavaş ve dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
bolu dağı
