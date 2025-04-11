Bolu'daki otel yangını faciasının yeni detayları ortaya çıktı... Yangın tüpünü hiç kullanmamışlar

Kayak merkezi Kartalkaya’da 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Hazırlanan bilirkişi raporunda yangının nasıl kısa sürede büyüdüğü de dakika dakika anlatıldı. Yangın merdivenindeki asma kilitli kapı fotoğrafı rapordaki en dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı.

YANGIN TÜPÜ KESİNLİKLE KULLANILMAMIŞ

Raporda, güvenlik kamera görüntülerinde mutfakta lavabonun altında görülen yangın tüpünün yangın esnasında personel tarafından kullanılmadığı ifade edildi.

Raporda, “Mutfak kısmına ait görüntüler incelendiğinde lavabonun altında bir yangın tüpü bulunduğu görülmektedir. Ancak personel herhangi bir yangın eğitimi almadığından dolayı bu tüpü kullanmayı yangın anında denememiştir." denildi.

Personellerin yangın tüpünün yerini bile bilmediklerine dikkat çekilen açıklamada, "Olay yerinde yapılan keşif esnasında ifadelerde yer alan bu yangın tüpünün kesinlikle yangın sonrası yerinden alındığı belirlenmiştir. Yakın bölgede mutfak ve restoran gibi yapılan araştırmada da yangında kullanılmamış ve dolu olması gereken bu tüpe rastlanılmamıştır." ifadeleri yer aldı.

Otelde yangın merdiveni olup olmadığı facianın yaşandığı günlerde en çok tartışılan konuydu.

Bilirkişi raporunda yangın merdivenlerinin doğrudan dış mekâna veya geniş bir alana açılmadığı, aksine merdivenlerin odalara, ticari alanlara ve giriş hollerine açılarak farklı amaçlarla kullanıldığı tespiti yer aldı.

Merdiven kapılarının ahşap olduğu ve yangını engelleme özeliklerine sahip olmadığına da dikkat çekildi.

YAĞ HAZNESİNDE BAŞLADI

Raporda yangının ana mutfağın restoranında bulunan elektrikli ızgara kaynaklı olduğu belirtildi. Güvenlik kamerası görüntüleri ilk alevlenmenin saat 03.17'de yağ haznesinde başladığını ortaya koydu.

Bilirkişi tespitine göre de yangın 6 dakika boyunca kolay söndürülebilir ve kontrol edilebilir büyüklükteydi. Büyüyen alevler, mutfak personeli tarafından saat 03.24'te fark edildi. Yangın, hemen resepsiyona haber verildi.

Resepsiyon görevlisi ise yaklaşık 2,5 dakika sonra yani 03.26'da 112 Acil Servisi aradı. Mutfak personelleri ise aynı dakikalarda otoparktan oteli terk etti.

KONTROLDEN ÇIKTI

Alevlerin normalde bulunmaması gereken yerde olan LPG borusuna sirayet etmesiyle birlikte de yangın hızla büyüdü. 4'üncü kattan yayılan duman, otelin koridorlarına yayıldı.

10 dakikadan kısa sürede tüm lobi katı dumanla kaplandı. Personel dumanın tahliyesi için sandalye koyup kapıyı açık tutmaya çalıştı.

Yangın başladıktan 7 dakika sonra ise alevler otelin dış cephesine ulaştı.

ÖNCE OTEL YÖNETİCİLERİ VE YAKINLARINA HABER VERİLMİŞ

Raporda otel yöneticilerine ve otelde bulunanlara haber verme açısından herkese eşit şekilde davranılmadığı, video kayıtlarında ve telefon HTS incelemelerinde, önceliğin otel yöneticileri ile yakınlarına verildiği belirtildi.

Yangın sırasında uyarı sistemlerinin, yüksek katlarda bulunan ayrıcalıklı misafirlerin tahliyesi sırasında izdiham yaşanmaması için bilerek çalıştırılmadığı ve ayrıcalıklı kişiler için bireysel kurtarma yapıldığı tespitlerine yer verildi. Yangın esnasında doğru davranan tek bir personel dahi bulunmadığına işaret edildi.