Bolu güne karla uyandı

Bolu’da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kenti beyaz örtüyle kapladı. Sabah işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, kar manzarasıyla karşılaştı. Park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, sürücüler yola çıkmadan önce araçlarını temizledi. Kar yağışının etkisiyle birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, termometreler sabah saatlerinde sıfırın altında 4 dereceyi gösterdi. Sürücüler ve yayalar, oluşabilecek buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, kent merkezindeki park ve bahçelerde güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır