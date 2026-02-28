HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Didim sanayisindeki yangın korkuttu

Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki hırdavat malzemeleri satan işyerinde çıkan yangın korkuttu.Yangın, Didim ilçesi Didim Küçük Sanayi sitesi içerisinde yer alan bir işyerinde meydana geldi.

Didim sanayisindeki yangın korkuttu

Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki hırdavat malzemeleri satan işyerinde çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Didim ilçesi Didim Küçük Sanayi sitesi içerisinde yer alan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerindeki bir çalışanın ısınmak için bidonda ateş yakması sonucunda bir anda ortalık alevler içerisinde kaldı. İşyerindeki yanıcı malzemelerin alev alması neticesinde çıkan yangında alevler tüm dükkanı sardı. Bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı Didim İtfaiye amirliği ekipleri sevk edildi. Didim Belediyesi de bölgeye su takviyesi için arasöz gönderirken, işyerine ait iş makineleri de yangının kontrol altına alınması için çalışma yaptı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’da olay yerine gelerek işyeri sahiplerinden bilgi aldı, ’geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Yangın dolayısıyla gök yüzünü duman kaplarken, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması neticesinde yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında can kaybı olmazken maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi.

Didim sanayisindeki yangın korkuttu 1

Didim sanayisindeki yangın korkuttu 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İtalya duyurdu! Askerlerinin bulunduğu üs vurulduİtalya duyurdu! Askerlerinin bulunduğu üs vuruldu
Siirt’te dünür ailelerin kavgası kameradaSiirt’te dünür ailelerin kavgası kamerada

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.