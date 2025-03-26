Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yeni gelişme! Otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da 31 kişi gözaltına alınmıştı. Otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı.

EŞİ VE İKİ KIZI GÖZALTINDAYDI!

Yangının yaşandığı otelin sahibi olan Halit Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu ve iki kızı Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu İstanbul’da gözaltına alınarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürülmüştü. Halit Ergül’ün ailesi, yangın büyümeden otelden çıkmış ve başka bir otelde yangını uzaktan izlemişti.

AİLESİ DE TUTUKLANDI!

Emrullah Erdinç'in haberine göre Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın soruşturmasında tutuklu bulunan otel sahibi Halit Ergül’ün eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emine Murtezaoğlu Ergül, kızı Elif Aras ve şirket ortaklarından diğer kızı Ceyda Hacıbekiroğlu, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YANGIN SONRASI PAYLAŞIM YAPMIŞTI!

Otel hissedarlarından biri olan Ceyda Hacıbekiroğlu da yangının ardından sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlamıştı. İlk paylaşımında "Otel sahipleri olarak biz de oradaydık. Çocuklarımızla birlikte bunu yaşadık. Ben camı kırarak çatıya çıktım ve çocuklarımı bu şekilde çıkardım. Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi. Ablamlar kızlarını dumanların arasından çıkardılar. Annem de çatıya çıkarak kurtuldu. Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz. Başımız sağ olsun..." ifadelerini kullanmıştı.

Ardından ise "Son olarak; Yangın merdiveni var. 2 adet var. Tabiki tahtadan değil bu yangın merdiveni! Fakat yangın ve dumanlar koridordan geldiği için odanın kapısını açamadık! Kapının altından duman geliyordu, koridora koşmak ne mümkün! Bizi ailecek bilen herkes bir cana zarar gelmesin diye her şeyi yapacağımızı bilir. Arkadaşlarımdan kurtulanlar da var. Aynı katta kaldığım kaybettiğim arkadaşım da var. Bu acı olayı birlikte yaşadığımız, etkilenen çocuklarımız da var. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun.” demişti.