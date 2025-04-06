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Bolu otogarında bayram dönüşü denetimi

Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde polis ekipleri tarafından yolcu ve sürücülere yönelik bilgilendirme ve denetim çalışması gerçekleştirdi.

Bolu otogarında bayram dönüşü denetimi

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yapılan uygulamada polis ekipleri, otobüsleri tek tek kontrol ederek sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Yolcular da emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirildi. Denetimlerin yanı sıra, otobüslerin içine giren ekipler bilgilendirme yaptı. Terminalde bulunan vatandaşlara da megafonla anonslar yapılarak, dikkatli ve güvenli yolculuk konusunda uyarılarda bulunuldu. Emniyet yetkilileri, bayram dönüşlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdüreceği öğrenildi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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