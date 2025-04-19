HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bolu yangınlarında zarar gören alanlar 5 milyon 350 fidanla yeşillendirilecek

Bolu'nun Göynük ve Gerede ilçelerinde geçen yıl çıkan orman yangınlarında zarar gören 4 bin 159 hektarlık alana 5 milyon 350 bin fidan dikilecek.

Bolu yangınlarında zarar gören alanlar 5 milyon 350 fidanla yeşillendirilecek

Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bolu'nun Göynük ve Gerede ilçelerinde 2024 yılının ağustos ayında çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların ağaçlandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Göynük'ün Bekirfakılar köyünde 15 Ağustos 2024'te başlayan ve yoğun rüzgar nedeniyle 72 saatte söndürülen yangında zarar gören 3 bin 315 hektarlık alanda hasar tespit çalışmalarını tamamladı.

Yanan ağaçların sahadan çıkarılması işlemleri sürerken 11 Kasım 2024'te 8 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Nisan ayının ilk haftasında yaklaşık 100 hektar alana karaçam tohumu ekilen bölgede, sonbahar dikim zamanına kadar 1000 hektarlık alan işlenerek fidan dikimi gerçekleştirilecek.

Orman Genel Müdürlüğünce, yangından zarar gören 3 bin 315 hektarlık alanın tamamının ağaçlandırılması planlanıyor.

Bu kapsamda 2026 ilkbahar ve sonbahar dikim zamanında da devam edecek ağaçlandırma çalışmaları kapsamında bölgeye 4 milyon 900 bin fidan dikimi yapılacak.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 21 Ağustos 2024'te Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Şahinler köyündeki ormanlık alanda başlayarak Gerede ilçesini de etkileyen yangın alanının yeniden yeşillendirilmesi için de çalışma yürütülüyor.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen ve 22 saat sonra söndürülen yangında zarar gören ağaçlı ve ağaçsız orman alanları ile orman dışı 844 hektarlık bölgenin tamamının bu yıl içinde ağaçlandırılması planlanıyor.

Çalışmalar tamamlandığında Gerede'de yangından zarar gören alana 450 bin fidan dikilecek.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 20 tutuklamaEskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 20 tutuklama
Dolandırıcılık suçundan aranan şahsı jandarma yakaladıDolandırıcılık suçundan aranan şahsı jandarma yakaladı

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu orman bölge müdürlüğü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Türkiye onu konuşmuştu... Belgrad Ormanı'nda hayatını kaybeden Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

SON DAKİKA | Türkiye onu konuşmuştu... Belgrad Ormanı'nda hayatını kaybeden Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Manisa'da kan donduran olay!

Manisa'da kan donduran olay!

Biri oyuncu biri fenomen... Tartışma cinayetle bitti!

Biri oyuncu biri fenomen... Tartışma cinayetle bitti!

35 bin kişi arasında 78.oldu yine de atanamadı…

35 bin kişi arasında 78.oldu yine de atanamadı…

10 yıl sonraki tabloyu böyle açıkladı: Savaştan daha büyük bir tehdit!

10 yıl sonraki tabloyu böyle açıkladı: Savaştan daha büyük bir tehdit!

CHP Yozgat mitingi... Özel traktörle konvoya katıldı!

CHP Yozgat mitingi... Özel traktörle konvoya katıldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.