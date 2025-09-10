Bolu’da çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

Bolu’nun Küplüce köyü mevkiinde orman yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Küplüce köyü mevkiinde çıktı. Yangına, karadan ekiplerin hızlı müdahalesinin yanı sıra, Gerede ilçesinde konuşlu bulunan yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Yapılan çalışmalar sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)