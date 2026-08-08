HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bolu’da inşatta iskeleden düşen işçi yaralandı

Bolu’da inşaatta iskele kurarken yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.Olay, saat 17.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Murat Canbaş Caddesi’nde bulunan Karaçayır Spor Kompleksi inşaatında meydana geldi.

Bolu’da inşatta iskeleden düşen işçi yaralandı

Bolu’da inşaatta iskele kurarken yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Murat Canbaş Caddesi’nde bulunan Karaçayır Spor Kompleksi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta iskele kurulumu yapan H.C. (21), bastığı kalasın kayması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü. H.C.’nin düştüğünü gören çalışma arkadaşları yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi, ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

"ALTINDAKİ KALAS KAYDI"

Olay sırasında inşaatta çalışan H.C.’nin akrabası Bünyamin C., "Üçüncü iskelede altındaki kalas kaydı, yere düşüp yığıldı. Ambulansı aradık. Kafasında baret vardı. Allah’tan kanama görmedik. İskele kuruyorduk" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu’da inşatta iskeleden düşen işçi yaralandı 1

Bolu’da inşatta iskeleden düşen işçi yaralandı 2

Bolu’da inşatta iskeleden düşen işçi yaralandı 3

Bolu’da inşatta iskeleden düşen işçi yaralandı 4

Bolu’da inşatta iskeleden düşen işçi yaralandı 5

Bolu’da inşatta iskeleden düşen işçi yaralandı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır’da ev yangınlarıDiyarbakır’da ev yangınları
Polisten kaçarken düşürdüğü telefonu yakayı ele verdi, ehliyetsiz sürücüye 88 bin TL ceza kesildiPolisten kaçarken düşürdüğü telefonu yakayı ele verdi, ehliyetsiz sürücüye 88 bin TL ceza kesildi

Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

Görenleri şaşkına çevirmişti: O plakaya ceza yağdı!

Görenleri şaşkına çevirmişti: O plakaya ceza yağdı!

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.