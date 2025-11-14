HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bolu’da kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu’da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.Kaza, Mudurnu-Taşkesti kara yolunda meydana geldi.

Bolu’da kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu’da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Taşkesti kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeniceşeyhler köyü mevkiinde Murat Y. (23) idaresindeki 14 AF 332 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Mehmet Zeybek (42) yönetimindeki 54 H 2816 plakalı otomobil çarpıştı. Kamyonun otomobilin şeridine girmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet Zeybek ile yolcu Ahmet Balta (70) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Zeybek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bolu’da kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 1

Bolu’da kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 2

Bolu’da kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da motokurye ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralıSamsun’da motokurye ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Alanya’da 5 katlı binada korkutan yangınAlanya’da 5 katlı binada korkutan yangın

Anahtar Kelimeler:
Bolu Otomobil kamyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.