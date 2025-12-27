HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bolu’da kar yağışının tadını çocuklar çıkardı: Parklar kayak pistine döndü

Bolu’da dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Bolu’da kar yağışının tadını çocuklar çıkardı: Parklar kayak pistine döndü

Bolu’da dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar kürüme çalışması yaparken, çocuklar parkları kayak pistine çevirip, karın keyfini çıkardı.

Bolu’da kar yağışının tadını çocuklar çıkardı: Parklar kayak pistine döndü 1

Kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kent merkezi tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Bolu Belediyesi’ne bağlı ekipler, kentin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesi başta olmak üzere ana arterlerde ulaşımın aksamaması için kar kürüme ve temizleme çalışmalarına aralıksız devam etti.

Bolu’da kar yağışının tadını çocuklar çıkardı: Parklar kayak pistine döndü 2

Parklar kayak merkezini aratmadı

Kar yağışının tadını ise en çok çocuklar çıkardı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, kendilerini sokağa attı. Kent merkezinde toplanan bir grup genç kar topu savaşı yaparak doyasıya eğlendi. Borazanlar Mahallesi’nde bulunan bir park ise çocuklar tarafından adeta kayak merkezine çevrildi. Ellerine şambrel ve kızakları alan minikler, parktaki eğimli alanlardan kayarak renkli görüntüler oluşturdu. Kardan adam yapıp hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar ve aileleri, karın keyfini sürdü. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Bolu’da kar yağışının tadını çocuklar çıkardı: Parklar kayak pistine döndü 3

"Kışın da çocuklar burayı kayak merkezi olarak kullanıyor"

Çocuklarını parka getiren Hasan Çeliktaş "Bugün kar yağdı. Uzun zamandır bekliyorduk. Çocuklar da mutlu oldular. Kayağa geldik. Belediyenin yaptığı parkta köprü vardı. Kışın da çocuklar burayı kayak merkezi olarak kullanıyor" dedi.

Bolu’da kar yağışının tadını çocuklar çıkardı: Parklar kayak pistine döndü 4

Bolu’da kar yağışının tadını çocuklar çıkardı: Parklar kayak pistine döndü 5

Bolu’da kar yağışının tadını çocuklar çıkardı: Parklar kayak pistine döndü 6

Bolu’da kar yağışının tadını çocuklar çıkardı: Parklar kayak pistine döndü 7

Bolu’da kar yağışının tadını çocuklar çıkardı: Parklar kayak pistine döndü 8Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Söke’de evin aspiratöründen çıkan yangın korkuttuSöke’de evin aspiratöründen çıkan yangın korkuttu
Japonya'da zincirleme kaza: Ortalık mahşer yerine döndü!Japonya'da zincirleme kaza: Ortalık mahşer yerine döndü!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bolu gece
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.