Bolu’da kar yağışının tadını çocuklar çıkardı: Parklar kayak pistine döndü

Bolu’da dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar kürüme çalışması yaparken, çocuklar parkları kayak pistine çevirip, karın keyfini çıkardı.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kent merkezi tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Bolu Belediyesi’ne bağlı ekipler, kentin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesi başta olmak üzere ana arterlerde ulaşımın aksamaması için kar kürüme ve temizleme çalışmalarına aralıksız devam etti.

Parklar kayak merkezini aratmadı

Kar yağışının tadını ise en çok çocuklar çıkardı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, kendilerini sokağa attı. Kent merkezinde toplanan bir grup genç kar topu savaşı yaparak doyasıya eğlendi. Borazanlar Mahallesi’nde bulunan bir park ise çocuklar tarafından adeta kayak merkezine çevrildi. Ellerine şambrel ve kızakları alan minikler, parktaki eğimli alanlardan kayarak renkli görüntüler oluşturdu. Kardan adam yapıp hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar ve aileleri, karın keyfini sürdü. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

"Kışın da çocuklar burayı kayak merkezi olarak kullanıyor"

Çocuklarını parka getiren Hasan Çeliktaş "Bugün kar yağdı. Uzun zamandır bekliyorduk. Çocuklar da mutlu oldular. Kayağa geldik. Belediyenin yaptığı parkta köprü vardı. Kışın da çocuklar burayı kayak merkezi olarak kullanıyor" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır