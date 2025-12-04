Bolu’da köylüler ağır tonajlı araçlara karşı ayaklandı: Köyün giriş çıkışında lastik yaktılar

Bolu’nun Göynük ilçesi Ahmetbeyler köyünde, köy halkı ağır tonajlı araçların geçişini engellemek için ayaklandı.

Son günlerde Ahmetbeyler köyünün içerisinden ağır tonajlı araçların geçişine köy halkı tepki gösterdi. Halk, ağır tonajlı araçların köydeki evlere ve yollara zarar verdiğini belirterek ayaklanma başlattı.

Köyün tüm giriş çıkışlarında lastik yakarak duruma tepki gösteren vatandaşlar ilgili birimlerden yardım talep etti. Ayrıca köy halkı, bu yol güzergahını kullanan öğrenci servislerinin olduğunu ve öğrencilerin can güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi. Köyün muhtarı ise, ağır tonajlı araçların bozduğu köy yollarının yaptırılacağını aktardı.

Kaynak: İHA