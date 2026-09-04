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Bolu’da ot yangını paniğe neden oldu

Bolu’da yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yangın, Seyit Mahallesi Aydınlık Sokak’ta meydana geldi.

Bolu’da ot yangını paniğe neden oldu

Bolu’da yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Seyit Mahallesi Aydınlık Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında bulunan otlar henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Alevler, kısa sürede çevredeki otluk alana yayıldı. Çevredekilerin alevleri ve dumanı fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki alanlara sıçramaması için müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bolu’da ot yangını paniğe neden oldu 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bolu
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