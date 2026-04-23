Bolu’da silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli tutuklandı

Bolu’da alacak-verecek meselesi nedeniyle karşı karşıya gelen iki grup arasında çıkan silahlı tartışmada gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutulandı.

Olay, Aktaş Mahallesi Kocabey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak-verecek husumeti bulunan iki grup sokak ortasında karşılaştı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların silahlarını çekerek havaya ateş açması çevrede paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen M.Y., A.A., U.A. ve K.Y.’yi gözaltına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Ayrıca ekipler, 2 şüphelinin olay yerine geldiği aracı inceledi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.Y., A.A., U.A. ve K.Y. karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Y., A.A., ve U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

