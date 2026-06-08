Gizli kalp sorununu ortaya çıkarabilecek 10 saniyelik nabız testi

Akıllı saatler, tansiyon ölçerler ve sağlık uygulamaları hayatımızın bir parçası haline gelmiş olsa da, uzmanlara göre en basit kalp kontrollerinden biri hâlâ göz ardı ediliyor: Nabzı elle kontrol etmek. Kalbin sadece ne kadar hızlı attığı değil, düzenli atıp atmadığı da önemli bir sağlık göstergesi olarak kabul ediliyor.

SESSİZ İLERLEYEN TEHLİKE: ATRİYAL FİBRİLASYON

Kalp ritim bozukluklarının en yaygın türlerinden biri olan atriyal fibrilasyon (AF), kalbin üst odacıklarının düzensiz çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Bazı kişiler çarpıntı, nefes darlığı, baş dönmesi veya yorgunluk yaşarken, bazı hastalarda hiçbir belirti görülmeyebiliyor. Bu nedenle hastalık yıllarca fark edilmeden ilerleyebiliyor.

Uzmanlara göre tedavi edilmeyen atriyal fibrilasyon, felç ve kalp yetersizliği riskini önemli ölçüde artırabiliyor.

10 SANİYELİK NABIZ TESTİ NASIL YAPILIR?

Kardiyolog Dr. Pradeep Jain'e göre kontrol oldukça basit:

İşaret ve orta parmağınızı başparmağın altındaki bilek bölgesine yerleştirin.

Nabzınızı yaklaşık 10 saniye boyunca hissedin.

Atışların düzenli mi yoksa düzensiz mi olduğuna dikkat edin.

Tekrarlayan düzensizlik hissederseniz bir doktora başvurun.

Bu yöntem tek başına teşhis koydurmasa da, ileri tetkik gerektirebilecek bir sorunun ilk işareti olabilir.

KİMLER DAHA DİKKATLİ OLMALI?

Uzmanlar özellikle şu grupların düzenli nabız kontrolü yapmasını öneriyor:

İleri yaştaki kişiler

Yüksek tansiyonu olanlar

Diyabet hastaları

Obezite sorunu yaşayanlar

Kalp hastalığı öyküsü bulunanlar

Hareketsiz yaşam sürenler

Nabız kontrolü doktor muayenesinin yerine geçmiyor

Kardiyologlar, evde yapılan nabız kontrolünün yalnızca bir tarama yöntemi olduğunu vurguluyor. Damar tıkanıklıkları, sessiz hipertansiyon veya erken dönem kalp hastalıkları gibi birçok sorun bu yöntemle tespit edilemeyebilir. Şüpheli durumlarda elektrokardiyografi (EKG), tansiyon ölçümü ve diğer kardiyolojik incelemelerin yapılması gerekiyor.

Kalp bazen ciddi bir sorun gelişmeden önce yalnızca düzensiz bir ritimle uyarı verebildiği için birkaç saniyelik basit bir kontrol ile erken teşhise vesile olabilirsiniz.