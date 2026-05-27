Bolu’da sis tabakası görsel şölen sundu

Bolu’da sabah saatlerinde havanın aydınlanmasıyla birlikte, ekili arazilerin ve yeşil ovaların üzerinde oluşan parçalı sis tabakası adeta görsel bir şölen sundu. Dağların eteklerinden süzülen ve tarlaların üzerini beyaz bir örtü gibi kaplayan sis, görenleri mest etti. Yeşilin ve kahverenginin farklı tonlarını barındıran tarım arazilerinin üzerinde adeta pamuk tarlası gibi duran bulutlar, dron ile görüntülendi.

Güneşin yüzünü tamamen göstermesi ve hava sıcaklığının artmasıyla birlikte, tarlaların üzerindeki sis tabakası yavaş yavaş dağılarak etkisini kaybetti.

