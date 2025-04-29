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Bolu’da sokak ortasında yumruklar havada uçuştu

Bolu’da sokak ortasında tartışan iki kişi, yumruk yumruğa kavga etti.

Bolu’da sokak ortasında yumruklar havada uçuştu
Çiğdem Sevinç

Bolu’da sokak ortasında tartışan iki kişi, yumruk yumruğa kavga etti. Kavga anları, vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Sağlık Mahallesi Sigorta Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Sokak ortasında karşılıklı yumruklar havada uçuşurken, vatandaşlar kavgaya müdahale etti. Bölgede devriye gezen polis ekipleri de siren sesiyle kavganın olduğu sokağa geldi. Taraflar güçlükle sakinleştirilirken, kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Bolu
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