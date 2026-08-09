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Bolu’da tehlikeli serinlik: Yasağa ve elektrik akımına aldırış etmeden süs havuzunda yüzdüler

Bolu Belediyesi önünde girilmesi yasak olan süs havuzuna giren çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden dakikalarca yüzerek serinledi.

Bolu’da tehlikeli serinlik: Yasağa ve elektrik akımına aldırış etmeden süs havuzunda yüzdüler

Olay, kentin en işlek noktalarından biri olan Bolu Belediyesi hizmet binası önünde meydana geldi. Sıcaktan bunalan çocuklar, gözlerine belediye binası önündeki süs havuzunu kestirdi. Havuzun çevresinde yer alan "Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarı levhalarına aldırış etmeyen çocuklar, kıyafetleriyle birlikte kendilerini suya bıraktı. İçerisindeki su motorları ve aydınlatma sistemleri nedeniyle elektrik akımına kapılma tehlikesi bulunan havuzda eğlenen çocuklar, görenleri hayrete düşürdü.

Bolu’da tehlikeli serinlik: Yasağa ve elektrik akımına aldırış etmeden süs havuzunda yüzdüler 1

Bolu’da tehlikeli serinlik: Yasağa ve elektrik akımına aldırış etmeden süs havuzunda yüzdüler 2

Bolu’da tehlikeli serinlik: Yasağa ve elektrik akımına aldırış etmeden süs havuzunda yüzdüler 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Bolu
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