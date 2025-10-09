HABER

Bolu’da yağmur etkili oldu

Bolu’da sabah saatlerinde başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmur, zaman zaman şiddetini artırdı.

Bolu’da sabah saatlerinde başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmur, zaman zaman şiddetini artırdı. Aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şemsiyesi olmayanlar, iş yerlerinin tenteleri ve bina saçakları altına sığınarak korunmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar ise İzzet Baysal Caddesi’nde şemsiye satın almak için sıraya girdi.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent genelinde yağmurun akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

(İHA)

Bolu
