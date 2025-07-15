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Bolu’daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Bolu’da medikal ürünlerin üretildiği fabrikada çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmasına devam ediyor.

Bolu’daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Yangın, saat 13.00 sıralarında Bolu’nun Merkez ilçesine bağlı Berk köyü mevkiinde bulunan medikal ürünlerinin üretildiği fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaynak yapıldığı esnada depo kısmından çıktığı iddia edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Depo kısmında başlayan yangın tüm fabrikayı sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, Bolu Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından ekipler tarafından alevler kontrol altına alındı.

Ekiplerin fabrikada soğutma çalışması sürüyor.

(İHA)

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