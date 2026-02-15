HABER

Bolu’daki kazada hayatını kaybeden kadının kimliği belli oldu

Bolu’da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının kimliği belli oldu.

Bolu'daki kazada hayatını kaybeden kadının kimliği belli oldu

Kaza, Mudurnu-Bolu karayolu Çepni Köyü mevkiinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına, U.I. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen kadının, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen kadının cenazesi yapılan incelemelerin ardından Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadının kimliği belli oldu
Yapılan incelemeler sonucunda yaşlı kadının Sayime Ercan olduğu tespit edildi. 70 yaşındaki Ercan’ın Alzheimer hastası olduğu ve ailesi tarafından gece saatlerinde arandığı bilgisine ulaşıldı. Yaşlı kadının yönünü kaybettiği ve Sümer Mahallesi’nden Bolu-Mudurnu yoluna kadar gittiği öğrenildi.

