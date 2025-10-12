Bolu’nun yüksekleri beyaz örtüyle kaplandı

Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. At Yaylası ve Sarıalan bölgesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte, ormanlık alanlardaki ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı.
Kent merkezinde yağmur şeklinde görülen yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Özellikle Abant, At Yaylası ve Sarıalan mevkilerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkili oluyor. Bölgedeki ağaçların karla kaplanması, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
(İHA)
