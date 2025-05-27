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Bomba gibi patladı: Boyutu binalarla yarıştı... Bir çok ev, araç ve iş yeri tahrip oldu!

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Çiğdem Sevinç

İzmir'in Konak ilçesinde sokakta ana su borusunun patlaması nedeniyle çok sayıda araç, ev ve iş yerinde hasar oluştu.

19 Mayıs Mahallesi 737 Sokak'ta İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) ait ana su borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

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Tazyikli olarak metrelerce yükseğe çıkan su nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çevreye yayılan taşlar ve su nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 araç zarar gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İZSU ekipleri sevk edildi. Hattaki suyun kesilmesinin ardından onarım çalışmasına başlandı.

Çalışmalar nedeniyle bölgede su kesintisi yaşanıyor.

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"YUKARIDAN TAŞLAR YAĞIYORDU"

Patlamada panelvan aracı zarar gören Ragıp Düzce, AA muhabirine, saat 05.30 sıralarında patlama sesiyle uyandığını söyledi.

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Dışarı çıktıklarında metrelerce yükseğe çıkan suyu fark ettiklerini belirten Düzce, şunları kaydetti:

"Arabalarımızı çekmeye çalıştık fakat çekemedik. Çünkü yukarıdan taşlar yağıyordu. Ekiplere haber verdik. Muhtara bildirdik. Yaklaşık iki saat sonra su kesilebildi. Evler, marketler su aldı. Can kaybımız yok çok şükür ama mal kaybımız oldu."
Düzce, belediye ekiplerin hasar tespit çalışmasında bulunduğunu anlatarak, "Belediye, tutanağımızı tuttu. Tek tek bizimle görüştü. Bu tutanağa istinaden 'hepinizin zararı karşılanacak' diye söylendi. 'Arabayı servise götürdüğünüzde bize faturalandırın, gerekeni yapacağız' dediler." ifadesini kullandı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir su borusu
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