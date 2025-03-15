HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Borç- alacak nedeniyle tartıştığı akrabasını tabancayla vurdu

Borç- alacak nedeniyle tartıştığı akrabasını tabancayla vurdu

15.03.2025 22:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da Adnan Ç., borç- alacak nedeniyle sokak ortasında tartıştığı akrabası Emin Ö.’yü (35) tabancayla vurarak yaraladı.

Borç- alacak nedeniyle tartıştığı akrabasını tabancayla vurdu

Olay, akşam saatlerinde Çıkınlar Mahallesi Kasımpatı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan Adnan Ç. ile Emin Ö. sokak üzerinde karşılaşınca tartıştı.

İki akraba arasında başlayan tartışmanın ardından Adnan Ç. tabancayla Emin Ö.’ye ateş etti. Göğsünün alt kısmına isabet eden kurşunla yaralanan Emin Ö. kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Emin Ö., sevk edildiği İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheli Adnan Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı Emin Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İzmir'de 2 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandıİzmir'de 2 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı
Kahramanmaraş'ta facianın eşiğinden dönüldü! Otomobille çarpışan araç takla attı, sürücü yaralandıKahramanmaraş'ta facianın eşiğinden dönüldü! Otomobille çarpışan araç takla attı, sürücü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Bolu borç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erman Toroğlu gelecek sezonun şampiyonunu şimdiden açıkladı!

Erman Toroğlu gelecek sezonun şampiyonunu şimdiden açıkladı!

ABD, Yemen'deki Husi hedeflerini vuruyor! Trump: "Zamanınız doldu"

ABD, Yemen'deki Husi hedeflerini vuruyor! Trump: "Zamanınız doldu"

İmamoğlu'nun sözleri gündem oldu! "Allah nasip etmedi, Şenol Güneş'in yerine..."

İmamoğlu'nun sözleri gündem oldu! "Allah nasip etmedi, Şenol Güneş'in yerine..."

Bu görüşmenin detayları ortaya çıktı! Bayram sonrası işaret edildi: "Bazı hazırlıklarımız var'

Bu görüşmenin detayları ortaya çıktı! Bayram sonrası işaret edildi: "Bazı hazırlıklarımız var'

İngiltere Başbakanı Starmer'dan ateşkes resti: "İster erken, ister geç, Putin masaya oturmak zorunda kalacak"

İngiltere Başbakanı Starmer'dan ateşkes resti: "İster erken, ister geç, Putin masaya oturmak zorunda kalacak"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.