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  4. Borcunu ödemeye gelenler, gözlerine inanamadı! Mardin'de bir hayırsever binlerce liralık veresiye defterini tek seferde kapattı

Borcunu ödemeye gelenler, gözlerine inanamadı! Mardin'de bir hayırsever binlerce liralık veresiye defterini tek seferde kapattı

09.03.2025 13:06
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
09.03.2025 13:06
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir markete gelen ismi açıklanmayan hayırsever, mahallelinin 114 bin liralık veresiye borcunu ödedi. Borcunu ödemeye gelenler büyük şaşkınlık yaşarken, market sahibi durumu camdaki ilanla duyurdu.

Nusaybin ilçesindeki bir markete gelen ismini açıklamak istemeyen hayırsever, mahallelinin toplam 114 bin liralık veresiyle borcunu ödedi. Market sahibi Süleyman Şeyhmus, cama yapıştırdığı yazıyla mahalleliye borcun ödendiğini duyurdu.

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Borcunu ödemeye gelenlerin büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Şeyhmus, “Borçları hesapladık, 114 bin lira çıktı.

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"BU BORCU BEN ÖDEYECEĞİM, SEN DE DEFTERİ SİLECEKSİN"

Hayırsever vatandaş'ın sözlerini aktaran esnaf," ‘Bu borcu ben ödeyeceğim, sen de defteri sileceksin’ dedi. Ayrıca herkesin bilmesi için bir ilan asmamı rica etti. Daha sonra borcu olup da ödemeye gelenler büyük şaşkınlık yaşadı." dedi

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Bu durumun borcu olan vatandaşları çok mutlu ettiğini belirten esnaf, "Kimin ödediğini sordular ama kişi ismini vermek istemedi. Ramazan ayı vesilesiyle yapılan bu hayır, borcu olan vatandaşları çok mutlu etti. Allah hayrını kabul etsin. İnşallah bu örnek davranış başkalarına da ilham olur” ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mardin Ramazan market borç hayırsever
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