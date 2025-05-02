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Borsa işlemlerinde usulsüzlük soruşturmasında 12 zanlı için tutuklama talebi

Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Borsa işlemlerinde usulsüzlük soruşturmasında 12 zanlı için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan 13 zanlının savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Bu kapsamda 12 şüpheli tutuklama, 1 zanlı ise adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
soruşturma istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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