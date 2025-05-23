Borsa İstanbul manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme! Aralarında Ünsal Ban da var

Son dakika: Borsa İstanbul manipülasyon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Hava Kurumu eski Rektörü Ünsal Ban'ın da aralarında olduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Ünsal Ban