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Borsa İstanbul manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme! Aralarında Ünsal Ban da var

Son dakika haberi: Borsa İstanbul manipülasyon soruşturmasında gözaltına alınan Türk Hava Kurumu eski Rektörü Ünsal Ban'ın da aralarında olduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Borsa İstanbul manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme! Aralarında Ünsal Ban da var
Devrim Karadağ

Son dakika: Borsa İstanbul manipülasyon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Hava Kurumu eski Rektörü Ünsal Ban'ın da aralarında olduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

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Ünsal Ban

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