Borsa İstanbul nerede? Borsa İstanbul'a nasıl gidilir? Borsa İstanbul'un adresi

Borsa İstanbul, borsa kapsamındaki yatırımcıları buluşturan ve alım-satım faaliyetlerinin güvenli bir ortamda gerçekleşmesini sağlayan bir kurumdur. Türkiye’de işlem yapan tek borsa organizasyonudur. Borsa İstanbul’un başarısına göre ekonomi de o kadar güçlü olur. Bu nedenle ekonomideki yeri oldukça önemlidir. Borsa İstanbul söz konusu olduğundan hakkında merak edilen pek çok konu bulunur. Bunlardan biri de konumudur.

Borsa İstanbul nedir?

Borsa İstanbul genel olarak yatırımcıları bir arada toplayan kurum olarak öne çıkar. Piyasadaki alım-satım faaliyetlerinin güvenli, adaletli ve rekabetçi bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlar. Ülkemizde gerçekleştirilen her borsa işlemi kısa adı BİST olan Borsa İstanbul’da yapılmaktadır. Buna göre bu kurum Türkiye’de borsa faaliyetinin yürütüldüğü tek borsa yeri olma özelliğine sahiptir. Bu kurum, ülkemizde faaliyet yürüten tek borsa organizasyonu olma özelliği taşır.

Borsa İstanbul ilk defa İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) adıyla işlem yapmaya başlamıştır. Kurum 5 Nisan 2013 tarihinde Borsa İstanbul adını almıştır. Ülkemizde gerçekleştirilen hisse senedi alım satım faaliyetleri gibi her işlem Borsa İstanbul (BİST) çatısı altında yapılır.

BİST genel olarak borsada işletilmeye uygun görülen değerlerin güvenilir, rekabetçi ve istikrarlı bir platformda alınıp satılması için dengeli bir ortam oluşturmayı amaçlar. Bu faaliyet kapsamında çeşitli kıymetlerin alım satım işlemlerinin hedeflenen çerçevelerde bir arada yapılması için etkinlik yürütür.

BİST, borsada görülen fiyatları tespit ederken bunları ilan etmekle görevlidir. Bununla beraber bu fiyatları ilan etmesiyle yeni piyasalar, pazar yerleri ve platformlar meydana getirebilir. Borsa İstanbul’da faaliyet göstermek isteyen kişilerin aracı kuruluşlar ile anlaşma sağlaması gerekir. Bu konuda faaliyet gösteren aracı kurumlarla yatırımcıların tahvil, hisse senedi ve bono gibi finans enstrümanlarını alıp satmaları mümkün hale gelir.

Borsa İstanbul'a nasıl gidilir?

Borsa İstanbul, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yer almaktadır. Toplu taşıma kullanan kişiler metrobüsle Zincirlikuyu durağında inmelidir. Buradan Levent-Sarıyer çıkışında bulunan otobüs durağından 40B hatlı otobüse binerek Borsa İstanbul durağında inildiğinde Borsa İstanbul'a ulaşılabilmektedir. Özel araç ile gelmek isteyen kişiler için Borsa İstanbul adresi şu şekildedir:

Borsa İstanbul A.Ş., Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi No: 4, 34467 Sarıyer/İstanbul

Yasal uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. İçerikte yer alan bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi amacı taşımamaktadır.