Borsa, kripto, yatırım... Dolandırıcılara 11 ilde dev operasyon! Hesaplarına el konuldu

Aydın merkezli 11 ilde; hesaplarında 2,5 Milyar TL'lik işlem hacmi bulunan Organize Suç Örgütüne" yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarla birlikte 2 elebaşının da içerisinde bulunduğu 35 şüpheli yakalandı.

Operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Aydın merkezli 11 ilde hesaplarında 2,5 Milyar TL'lik işlem hacmi bulunan elebaşılığını K.U. ve H.İ.K'nin yaptığı "Organize Suç Örgütüne" yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 2 elebaşının da içerisinde bulunduğu 35 şüpheliyi yakaladık.

33'ü tutuklandı.

1’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerinin işlemi devam ediyor.

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçtikleri vatandaşlarımızı sahte borsa uygulamalarına yönlendirerek dolandırdıkları,

Suç gelirlerini; sözde yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurdukları paravan şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi.

Aydın merkezli Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık ve

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

814 ADET BANKA VE 35 ADET KRİPTO HESABINA EL KONULDU

Şüpheli ve şirketlere ait, yaklaşık 300 Milyon TL değerinde; 10 adet araç, 16 adet arazi, 2 adet ev, 814 adet banka ve 35 adet kripto hesabına el konuldu.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Aydın Valimizi, operasyonları koordine eden Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Suçta kibirlenen organize suç örgütlerinden ve çetelerden temizleme kararlıyız.