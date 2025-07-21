Borsa, kripto, yatırım... Dolandırıcılara 11 ilde dev operasyon! Hesaplarına el konuldu

Aydın merkezli 11 ilde; hesaplarında 2,5 Milyar TL'lik işlem hacmi bulunan Organize Suç Örgütüne" yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarla birlikte 2 elebaşının da içerisinde bulunduğu 35 şüpheli yakalandı.
Operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
Aydın merkezli 11 ilde hesaplarında 2,5 Milyar TL'lik işlem hacmi bulunan elebaşılığını K.U. ve H.İ.K'nin yaptığı "Organize Suç Örgütüne" yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 2 elebaşının da içerisinde bulunduğu 35 şüpheliyi yakaladık.
Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
Aydın merkezli Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
Şüpheli ve şirketlere ait, yaklaşık 300 Milyon TL değerinde; 10 adet araç, 16 adet arazi, 2 adet ev, 814 adet banka ve 35 adet kripto hesabına el konuldu.
Operasyonlar sonucu; çok sayıda belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Aydın Valimizi, operasyonları koordine eden Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum.
Suçta kibirlenen organize suç örgütlerinden ve çetelerden temizleme kararlıyız.
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