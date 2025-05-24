Borsada manipülasyon soruşturması: Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban tutuklandı

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası’ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban tutuklandı.

Ünsal Ban’ın yanı sıra Ünal Ban ve Ahmet Karakaş da tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BIST Pay Piyasası’nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, halka açık bir şirketin hisseleri üzerinde, 2022 yılı mart ile eylül ayları arasında yatırımcı sayısı, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı ve örgütlü hareket eden şüphelilerin faaliyetlerinin ”piyasa dolandırıcılığı” suçunu oluşturduğu tespit edildi.

Operasyon sonucunda aralarında Ünsal Ban’ın da olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.