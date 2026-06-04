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Boşanacağını söyledi! 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledildi

Kan donduran haberin adresi bu kez Bursa oldu. Yaşadıkları tartışmanın ardından boşanacağının söyleyip ailesini arayan kadın 10 yaşındaki çocuğunun gözü önünde canice katledildi.

Boşanacağını söyledi! 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledildi

Bursa'da Zafer Güngür’ün (31), 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdüğü Müjde Güngür'ün (29) cenazesi, memleketi Muş’a gönderildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, “Boşanacağını söyleyip ailesini aradı. Ekmek bıçağıyla bıçakladım, kapıyı çektim, çıktım” dediği belirtildi.

Boşanacağını söyledi! 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledildi 1

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi’ndeki 6 katlı binada meydana geldi. Tesisatçılık yapan Zafer Güngür ile eşi Müjde Güngür arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken; Zafer Güngür, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde göğsünden bıçakladı. Müjde Güngür, tek bıçak darbesiyle yere yığıldı. Şüpheli kaçarken, sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boşanacağını söyledi! 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledildi 2

TALİHSİZ KADINDAN ACI HABER GELDİ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Müjde Güngür’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Müjde Güngür’ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Zafer Güngür, kısa süre sonra suç aleti bıçakla yakalandı.

Boşanacağını söyledi! 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledildi 3

‘MUTFAKTAN EKMEK BIÇAĞINI ALDIM’

Emniyetteki ifadesinde bayram tatili için memleketleri Muş’a gittiklerini söyleyen Zafer Güngür’ün, “Muş’tan 3 gün önce geldik. Sabah evde tartıştık. Ben evden çıkacağım sırada benden boşanacağını söyleyip, ailesini telefonla aradı. Tartışmaya başladık. Mutfaktan ekmek bıçağını alıp, bıçakladım. Kapıyı çektim, çıktım. Sonra da yakalandım” dediği bildirildi.

Boşanacağını söyledi! 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledildi 4

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, 2 çocuk annesi Müjde Güngür’ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Muş’a gönderildi.

Boşanacağını söyledi! 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledildi 5

Boşanacağını söyledi! 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledildi 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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