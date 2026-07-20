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Dünyanın konuştuğu 'Pentagon' iddiası! 'ABD yaralıları saklıyor, çok sayıda...'

ABD ile İran arasındaki barış müzakerelerinin akamete uğramasının ardından bölgede savaş yeniden alevlendi. ABD'nin saldırılarına Orta doğu'daki ABD üslerine misilleme saldırılarıyla yanıt veren Tahran cephesi Washington'ı büyük zayiata uğratıyor. Son olarak ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesinden çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. İddialara göre, ABD'nin açıkladığı ölü ve yaralı sayısı gerçeği yansıtmıyor. Ayrıca NYT, ABD'nin yaralı askerleri sakladığını da iddia etti.

Dünyanın konuştuğu 'Pentagon' iddiası! 'ABD yaralıları saklıyor, çok sayıda...'

NYT'nin ABD'li yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Pentagon'un ABD ile İran arasında son dönemdeki çatışmalara ilişkin açıkladığı sayılar, gerçeklerle uyuşmuyor. İsimleri açıklanmayan yetkililer, Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü ve birinin de kaybolduğu saldırı öncesinde İran'ın bu ülkedeki ABD güçlerine 3 farklı saldırı daha düzenlediğini öne sürdü.

Dünyanın konuştuğu Pentagon iddiası! ABD yaralıları saklıyor, çok sayıda... 1

ÇOK SAYIDA YARALI VAR, BİRÇOK HELİKOPTER HASAR ALDI

Yetkililer, bu saldırılarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığı, ABD'ye ait birçok helikopterin hasar aldığı iddiasında bulundu.

Öte yandan, Pentagon'un açıklamalarında ise bahsi geçen saldırılara ve yol açtığı hasara yer verilmedi.

Bir askeri yetkili de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), göreve hızla geri döndükleri takdirde yaralanan askerler hakkında bilgi paylaşmak zorunda olmadığını söyledi.

Dünyanın konuştuğu Pentagon iddiası! ABD yaralıları saklıyor, çok sayıda... 2

17 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

CENTCOM, İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan saldırısında 2 askerin hayatını kaybettiğini, bir askerin ise kayıp olduğunu duyurmuştu.

Pentagon, bu iki askerin kimliğinin belirlendiğini ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetmişti.

CENTCOM, Irak'ta da 18 Temmuz'da İran'ın insansız hava aracına (İHA) ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Irak'taki olayla birlikte ABD ve İsrail'in şubatta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta öldüğü açıklanan ABD askerlerinin sayısı 17'ye çıkmıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tahran Pentagon Orta Doğu abd
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