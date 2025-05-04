Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında vurdu! Vurulan kadının imdadına kadınlar yetişti

Ekol TV'den Ramazan Eğri ve Gamze Şimşek'in özel haberine göre; İstanbul’da yaşanan olayda 68 yaşındaki Nurettin Gürgöz, boşanma aşamasında olduğu 37 yaşındaki eşi Hatice Gürgöz’ü takibe aldı. İddiaya göre, yanında getirdiği silahı iki ayrı poşetin içine gizledi. Saldırı öncesi kadınla kısa bir konuşma yapan adam, silahı çıkarırken Hatice Gürgöz çaresizce bekledi.
Kadının ifadelerine göre, “Bir aydır ayrıyız, beni götürmek istedi. Gitmeyince silahı çıkardı ve vurdu.”
Saldırganın takibinde olduğunu fark eden Hatice Gürgöz, yanında bulunan komşusu kadını ve çocuğunu olay yerinden uzaklaştırdı. Bir başına kalan kadın, eşiyle yüzleşmeye hazırdı ama olacakları engelleyemedi. Nurettin Gürgöz poşeti açıp silahı çıkardığında, Hatice Gürgöz adeta ölümünü bekledi.
Saldırgan, tereddüt etmeden tetiğe bastı. Kurşun Hatice Gürgöz’ün bacağına isabet etti. Daha sonra çift arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma esnasında Hatice Gürgöz, silah tutan eline sarılarak hayatta kalmaya çalıştı. Bu sırada Nurettin Gürgöz'ün elindeki tabanca tekrar ateş aldı ama bu kez kendini ayağından yaraladı.
Silah seslerini duyan çevredeki kadınlar hızla olay yerine koştu. Yaralı kadının yardımına ilk olarak kadınlar yetişti. Bir bina sakini pencereden beyzbol sopası uzattı. Genç bir adam ise o sopayı aldı ama kullanmadı. Saldırganın etkisiz hale gelmesi ve silahın ortadan kalkmasıyla gergin anlar sona erdi.
O esnada bir genç kadın kendini tutamadı ve koşarak saldırgana yumruk attı.
Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Hatice Görgöz, yaşadığı şok nedeniyle olayı net hatırlamadığını belirterek “Çok bir itiş kakış olmadı… Çok da bir şey hatırlamıyorum ben” dedi.
Kendi bacağından da yaralanan saldırgan Nurettin Görgöz, hastanede tedavi altına alındı. Gürgöz, tedavisinin ardından gözaltına alınacak.
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