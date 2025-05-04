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Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında vurdu! Vurulan kadının imdadına kadınlar yetişti

İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu eşini takibe alan Nurettin Gürgöz (68), 37 yaşındaki Hatice Gürgöz'ü sokak ortasında vurdu. Mucize eseri hayatta kalan Gürgöz'ün imdadına çevredeki kadınlar yetişti.

Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında vurdu! Vurulan kadının imdadına kadınlar yetişti
Begüm Özkaynak

Ekol TV'den Ramazan Eğri ve Gamze Şimşek'in özel haberine göre; İstanbul’da yaşanan olayda 68 yaşındaki Nurettin Gürgöz, boşanma aşamasında olduğu 37 yaşındaki eşi Hatice Gürgöz’ü takibe aldı. İddiaya göre, yanında getirdiği silahı iki ayrı poşetin içine gizledi. Saldırı öncesi kadınla kısa bir konuşma yapan adam, silahı çıkarırken Hatice Gürgöz çaresizce bekledi.

Kadının ifadelerine göre, “Bir aydır ayrıyız, beni götürmek istedi. Gitmeyince silahı çıkardı ve vurdu.”

KENDİNİ KADERİNE TESLİM ETTİ

Saldırganın takibinde olduğunu fark eden Hatice Gürgöz, yanında bulunan komşusu kadını ve çocuğunu olay yerinden uzaklaştırdı. Bir başına kalan kadın, eşiyle yüzleşmeye hazırdı ama olacakları engelleyemedi. Nurettin Gürgöz poşeti açıp silahı çıkardığında, Hatice Gürgöz adeta ölümünü bekledi.

KURŞUN BACAĞINA İSABET ETTİ, BOĞUŞMA BAŞLADI

Saldırgan, tereddüt etmeden tetiğe bastı. Kurşun Hatice Gürgöz’ün bacağına isabet etti. Daha sonra çift arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma esnasında Hatice Gürgöz, silah tutan eline sarılarak hayatta kalmaya çalıştı. Bu sırada Nurettin Gürgöz'ün elindeki tabanca tekrar ateş aldı ama bu kez kendini ayağından yaraladı.

ÇEVREDEKİLER BEYZBOL SOPASI VERDİ

Silah seslerini duyan çevredeki kadınlar hızla olay yerine koştu. Yaralı kadının yardımına ilk olarak kadınlar yetişti. Bir bina sakini pencereden beyzbol sopası uzattı. Genç bir adam ise o sopayı aldı ama kullanmadı. Saldırganın etkisiz hale gelmesi ve silahın ortadan kalkmasıyla gergin anlar sona erdi.

O esnada bir genç kadın kendini tutamadı ve koşarak saldırgana yumruk attı.

bosanma-asamasindaki-esini-vurdu

“ÇOK DA BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM”

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Hatice Görgöz, yaşadığı şok nedeniyle olayı net hatırlamadığını belirterek “Çok bir itiş kakış olmadı… Çok da bir şey hatırlamıyorum ben” dedi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINACAK

Kendi bacağından da yaralanan saldırgan Nurettin Görgöz, hastanede tedavi altına alındı. Gürgöz, tedavisinin ardından gözaltına alınacak.

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