Boşanma aşamasındaki eşini babasının mezarı başında öldürdü, baldızını ağır yaraladı

Aksaray’da bayram ziyareti için kız kardeşi ile birlikte mezarlığa giden kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından babasının mezarı başında tüfekle vurularak öldürüldü. Yaralı kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan şüpheli jandarmanın takibiyle kısa sürede suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Oğuzlar köyü mezarlığında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bayram ziyareti için babalarının mezarına giden Gamze Yıldırım (35) ve kardeşi Beyaz Ç. (48) babalarının mezarını ziyaret ettikleri sırada Gamze Yıldırım’ın boşanma aşamasındaki eşi olan Habip Emre Yıldırım (38) önce eşine sonra da baldızına tüfekle ateş açtı.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞ DEHŞET SAÇTI: KARISINI ÖLDÜRDÜ, BALDIZINI AĞIR YARALADI

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Gamze Yıldırım ve Beyaz Ç. yaralandı. İki kadın da kanlar içinde babalarının mezarı başında yere yığılırken, tüfek seslerini duyan diğer ziyaretçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Gamze Yıldırım’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

BABASININ MEZARI BAŞINDA SALDIRIYA UĞRADI

Ağır yaralı Beyaz Ç. ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan şüpheli jandarmanın takibiyle kısa sürede suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet kadına şiddet Aksaray
