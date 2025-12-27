HABER

Boşanma aşamasındaki eşini eve kadar takip edip bıçakladı

Karaman'da Musa K. (41), evine kadar takip ettiği boşanma aşamasındaki eşi Özlem K.'yi (38) sokak ortasında defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Larende Mahallesi 1204 Sokak'ta meydana geldi. Bir bisküvi fabrikasında gece vardiyasında çalışan Özlem K., iş çıkışı evinin bulunduğu sokaktaki durakta boşanma aşamasındaki eşi Musa K. ile karşılaştı. Musa K., eve kadar Özlem K.'yi takip etti. Musa K., evinin bahçesine giren Özlem K.'yi saçından tutarak tekrar sokağa çıkarıp, elindeki bıçakla boynundan, göğsünden ve ellerinden yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özlem K., özel bir araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Özlem K.'nin hayati tehlikesi sürerken, kaçan Musa K.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

