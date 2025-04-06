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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın savunmasında hayatını kaybedenler törenlerle anıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 6 Nisan 1945'te Nazi işgalinden kurtarılması dolayısıyla kutlanan Şehir Günü'nde başkentin savunması için canlarını feda edenler törenlerle anıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın savunmasında hayatını kaybedenler törenlerle anıldı

Saraybosna Şehir Günü törenleri kapsamında İkinci Dünya Savaşı'nda ve Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta 1425 gün süren Saraybosna Kuşatması sırasında hayatını kaybedenler için tören düzenlendi.

İkinci Dünya Savaşı'nda yaşamını yitirenler için yaptırılan Sönmeyen Ateş Anıtı'nda başlayan anma törenleri, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in de kabrinin bulunduğu Kovaçi Şehitliği'nde devam etti.

Törenlere katılan Saraybosna Belediye Başkanı Predrag Puharic, Saraybosna'nın tarih boyunca özgür olmaya önem verdiğini söyledi.

SARAYBOSNA'DA 6 NİSAN'DA NE OLDU?

6 Nisan tarihi, Saraybosna için hem iyi hem de kötü anıları barındırıyor.

İkinci Dünya Savaşı'nda, 6 Nisan 1941'de Nazi Almanyası tarafından bombalanan Saraybosna, eski Yugoslavya ordusunun işgalci kuvvetlere karşı başlattığı operasyon sonucu dört yıl sonra yine aynı gün, 6 Nisan 1945'te düşman işgalinden kurtarıldı.

1941-1945'te 7 bin 92'si Yahudi olmak üzere 10 bin 961 Saraybosnalı hayatını kaybetti.

Saraybosna, 6 Nisan 1992'de yeniden saldırıya uğradı. Bu kez Sırp birlikleri tarafından kuşatılan ve her gün bombalanan şehir, 1425 gün kuşatma altında kaldı.

Kuşatma boyunca 1601'i çocuk 11 bin 541 sivil yaşamını yitirdi, şehirdeki tarihi ve kültürel eserler ile altyapı büyük hasar gördü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Saraybosna Bosna Hersek
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