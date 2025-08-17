HABER

Bosna Hersek'te 47 İsrailli turistin pasaportu yanlışlıkla çöpe atıldı: "Burada mahsur kalmaktan korkuyoruz"

Bosna Hersek'te 47 İsrailli turistin pasaportu, yanlışlıkla çöpe atıldı. Kaldıkları otelde mahsur kalan İsrailli turistlerden bazıları ise pasaportlarının kasten çöpe atıldığını ileri sürdü.

,Bosna Hersek'ten ayrılmayı dün planlayan 47 İsrailli turist, pasaportlarının kaldıkları otelin resepsiyonunda yanlışlıkla çöp kutusuna atılması nedeniyle ülkeden ayrılamadı.

İSRAİLLİ TURİSTLERİN PASAPORTLARI YANLIŞLIKLA ÇÖPE ATILDI

İsrail basınında yer alan haberlere göre turistler, güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından pasaportlarının yanlışlıkla çöpe atıldığını öğrendi.

"BURADA MAHSUR KALMAKTAN KORKUYORUZ"

İsrail medyasına konuşan turistlerden biri, "Pasaportlar, resepsiyonundaki çöp kutusundan çöp kamyonlarına, oradan da yerel bir çöplüğe götürülmüş. Bize otelde 48 saat daha belki de daha fazla bir süre otelde kalmamız teklif edildi. Bir haftadan fazla bir süre boyunca burada mahsur kalabileceğimizden korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

"PASAPORTLARDA İSRAİL ARMASI OLDUĞU İÇİN..."

İsrail medyası otelin pasaportların yanlışlıkla çöpe atıldığı yönündeki açıklamalarına yer verirken, turistlerden biri, "Çok garip bir durum. Biri nasıl olur da pasaportları çöpe atabilir? Herkes susuyor. Pasaportların üzerinde İsrail arması olduğu için atıldığından şüpheleniyoruz. Net bir cevap bekliyoruz çünkü bu insanlara zarar veren ciddi bir eylem. Nasıl olduğunu sorduk ama halen cevap alamadık" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da olayı doğrulayarak İsrail Yurtdışındaki Vatandaşlar İdaresi ve Belgrad'daki İsrail Büyükelçiliği'nin konuyla ilgilendiğini duyurdu.

