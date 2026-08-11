Bosphorus Diplomasi Forumu Bilal Erdoğan’ın katılımıyla başladı

Dünyanın farklı coğrafyalarından gençleri diplomasi çatısı altında buluşturan Bosphorus Diplomasi Forumu 2026, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda başladı. Genç Diplomasi Derneği tarafından “Krizler Çağında İnsani Diplomasi” temasıyla düzenlenen forumun açılış panelinde, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan gençlerle bir araya geldi. “Farklı Coğrafyaları Bir Araya Getirmek: Eğitim Diplomasisi” başlıklı açılış paneline onur konuğu olarak katılan Erdoğan, eğitimin farklı ülkeler ve toplumlar arasında kurduğu bağları ve bu bağların diplomasi açısından taşıdığı önemi değerlendirdi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül ile üniversite ve lise öğrencileri katıldı. Panelde eğitim diplomasisinin kültürler arası etkileşime, karşılıklı anlayışın geliştirilmesine ve farklı coğrafyalardan gençlerin ortak bir zeminde buluşmasına sunduğu katkılar ele alındı.

“TÜRKİYE BUGÜN DÜNYADA EN ÇOK ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ÇEKEN ÜLKELER ARASINDA.”

Türkiye’de şu anda 350 bine yakın uluslararası öğrenci olduğunu dile getiren İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, “Eğitim diplomasisi dediğimiz zaman, dünyada çok ciddi hareketlilik kazanan, her geçen sene akademik hareketlilikten bahsediyoruz. Bunu bir seviye üzerinde bilim diplomasisi olarak adlandırabiliriz. Bilim diplomasisi dediğimiz zaman işin içine artık yapılan ortak teknolojik çalışmalar, araştırmalar, kurumlar arası ilişkiler ve irtibatlar da dâhil olmuş oluyor. Ama şu anda 30 milletten misafirin olduğu bir Genç Diplomasi Derneği Forumu’nda aslında eğitim diplomasisinin bir yüzünü de görmüş oluyoruz. Türkiye bugün dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ülkeler arasında. 350 bin kadar misafir öğrencimiz var. Türkiye hem misafirperverliğiyle hem refah seviyesiyle hem de üniversitelerinin, eğitim kurumlarının kalitesiyle gelen öğrencilerde çok ciddi memnuniyet bırakan bir ülke. Bizim vakıf çalışmalarımızda, uluslararası öğrencilere yönelik faaliyetlerimizde ve yurtlarımızda kalan öğrencilerimizden aldığımız geri dönüşlerde bu memnuniyeti görebiliyoruz. Türkiye’nin dünyada farklı bir şekilde çerçevelenmeye çalışıldığını, özellikle Batı medyaları tarafından, düşünürsek maalesef bu durum Türkiye’nin doğru tanınmasında büyük bir engel teşkil ediyor.” dedi.

“YURTDIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİLER TÜRKİYE’NİN GÖNÜLLÜ ELÇİLERİ OLACAKLAR”

Türkiye’nin eğitim kalitesinin yurtdışından gelen öğrencilerde yüksek memnuniyet bıraktığını söyleyen Erdoğan, “Öbür tarafta, FETÖ gibi hain yapılanmaların yurt dışında Türkiye aleyhine yaptığı çalışmaları da biliyoruz elbette. Bunlar dikkate alındığı zaman, Türkiye’ye gelen 350 bin öğrencinin ve bunlara eklenen her yıl yeni 150 bin öğrencinin olduğunu düşünürsek, dünyada Türkiye’nin doğru tanıtımına ciddi katkı sağlayacağını düşünmemiz lazım. Türkiye’nin gönüllü elçileri olacaklarına da inanıyorum. Türkiye üniversitelerinin ve eğitim kurumlarının kalitesiyle yurtdışından gelen öğrencilerde çok ciddi oranda yüksek memnuniyet bırakan bir ülke. Onun için Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencileri sadece Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlayan birer misafir olarak düşünmemek lazım. Ki sadece o açıdan bakacak olursak bile Türkiye’de bir yılını veyahut da on ayını geçiren bir uluslararası öğrenci, ortalama bir turistin bıraktığı dövizin en az on katını ülkemize bırakıyor.” ifadelerini kullandı.

“30 FARKLI MİLLETTEN 400’ÜN ÜZERİNDE KATILIMCI FORUMA KATILACAK”

11-16 Ağustos tarihlerini kapsayan forum, diplomasi ve uluslararası ilişkilere ilgi duyan gençleri karar alıcılar, diplomatlar, akademisyenler ve alanında uzman isimlerle buluşturacak. 30 farklı milletten 400’ün üzerinde gencin katıldığı organizasyonda, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve Amerika, Avrupa ile Balkan ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen gençler katılım sağladı. Forumun merkezinde ise 125 kişilik delege grubunun katıldığı bakanlık temelli diplomasi simülasyonları yer alacak. Delegeler, bireysel görüşleri yerine temsil ettikleri devletlerin resmî politikaları, uluslararası hukuk, mevcut güç dengeleri ve insani sorumlulukları çerçevesinde hareket ederek gerçek diplomatik süreçlere yakın bir müzakere deneyimi yaşayacak. Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca gerçekleştirilen altı ayrı komitede Filistin meselesi, Sudan çatışması, Lübnan’daki ekonomik çöküş, Doğu Akdeniz’de enerji politikaları ve egemenlik, Myanmar’daki insani kriz ile Suriye’nin yeniden entegrasyonu ve yeniden inşası gibi uluslararası gündemin kritik başlıkları masaya yatırılacak.

Diplomasi simülasyonlarının yanı sıra forum kapsamında düzenlenen panel ve özel oturumlarda enerji, eğitim, yapay zekâ, ekonomik kalkınma, tarih ve insani diplomasi gibi başlıklar da ele alınacak. Program, bugünün karar alıcıları ve alanında uzman isimleriyle geleceğin diplomasi aktörlerini aynı zeminde buluşturacak.